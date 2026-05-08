L’amore è l’unica forza che ci tiene vivi | l’ultimo saluto a Caterina la giovane morta nell' incidente

Da forlitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri si sono svolti i funerali di Caterina Romualdi, la ragazza di 23 anni deceduta nell’incidente avvenuto in viale dell’Appennino. Le immagini mostrano un momento di grande commozione durante l’ultimo saluto, con amici e familiari che si sono riuniti per ricordarla. La comunità di Ca’ Ossi si è stretta intorno alla famiglia, partecipando con rispetto alla cerimonia funebre.

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Le immagini dell'ultimo saluto a Caterina Romualdi, la giovane di 23 anni scomparsa nel tragico incidente di viale dell'Appennino, raccontano di un dolore composto e profondo che ha unito l'intera comunità di Ca’ Ossi. Nella parrocchia di San Pio X, accanto all'altare dove campeggia una foto di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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