Morì in seguito al vaccino anticovid | riaperte le indagini sul decesso di Francesca Tuscano

Le autorità hanno deciso di riaprire le indagini sul decesso di Francesca Tuscano, avvenuto dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid-19. Secondo le prime valutazioni, il decesso potrebbe essere collegato a effetti collaterali legati alla somministrazione del vaccino. La vicenda ha portato a un riesame delle circostanze e delle evidenze finora raccolte.

"Il decesso di Francesca Tuscano è ragionevolmente da riferirsi ad effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid -19". Lo scrive la gip del tribunale di Genova Angela Maria Nutini che ha accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione della procura, avanzata dalla famiglia di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Morte Patrizia Nettis, riaperte le indagini sul decesso della giornalista 41enne di FasanoSono state riaperte le indagini sulla morte della giornalista 41enne di Fasano Patrizia Nettis, trovata morta in casa nel giugno 2023. Francesca Tuscano morta dopo vaccino Covid AstraZeneca, procura verso archiviazione ma famiglia chiede interrogazione Speranza e CtsFrancesca Tuscano è morta a causa della "Vitt", trombosi cerebrale con crollo delle piastrine scatenata dai vaccini adenovirali come AstraZeneca... Morte di Francesca Tuscano dopo AstraZeneca, stop all'archiviazione: la gip dispone 5 mesi di nuove indagini