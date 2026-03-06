La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla vendita del Milan a RedBird, chiudendo il procedimento avviato in seguito all’esposto degli ex soci di minoranza di Blue Skye. Tuttavia, è stato scoperto che Elliott detiene ancora il 5% delle quote del club, un dettaglio che non era stato reso pubblico prima.

La Procura di Milano chiede l’archiviazione dell’inchiesta sulla proprietà del Milan, aperta dopo l’esposto degli ex soci di minoranza di Blue Skye. Ma dalle carte depositate dai pm emerge un elemento finora mai reso pubblico: il fondo americano Elliott, guidato dalla famiglia Singer, manterrebbe ancora una partecipazione pari a circa il 5% del club rossonero anche dopo la cessione del 2022 al fondo RedBird di Gerry Cardinale. La novità è contenuta in un atto di dieci pagine depositato dai magistrati milanesi Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri e citato dal Corriere della Sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la partecipazione residua emergerebbe da una comunicazione inviata da Elliott ai propri investitori il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milan, la Procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta sulla vendita a RedBird. Ma emerge un dettaglio inedito: Elliott possiede ancora il 5% del club

MiIan, Elliott detiene ancora il 5% della società: chiesta l’archiviazione dell'inchiesta sulla cessione a RedbirdMilano, 6 marzo 2026 – La lunga inchiesta legata alle cessione della proprietà del Milan regala ancora sorprese.

Inchiesta sulla diga foranea, la procura europea chiede l'archiviazioneLa gara per la nuova diga foranea del porto di Genova non avrebbe rispettato i principi della concorrenza, ma le norme speciali introdotte dopo il...

Approfondimenti e contenuti su Milan la Procura chiede l'archiviazione....

Temi più discussi: Milano, Andrea Elifani morì cadendo dal ponte sulla Martesana: la Procura chiede la condanna di tre dipendenti comunali; Rogoredo, il plauso di Marco Minniti alla Procura di Milano: Faccio un apprezzamento pubblico, ha gestito con grande equilibrio; Corruzione: la Procura Europea chiede arresto di 16 docenti universitari e ricercatori italiani. Cresta su fondi Ue; Pm Milano chiede atti anche a Mc Donald's, Burger King e Esselunga.

Milan, Procura chiede archiviazione inchiesta cessioneLa Procura di Milano ha richiesto l'archiviazione dell'inchiesta relativa alla cessione del Milan. Un atto che svela un dettaglio finora negato: il fondo americano Elliott, guidato da Gordon Singer, d ... it.blastingnews.com

Milan, i pm chiedono l'archiviazione sull'inchiesta di cessioneI magistrati Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri hanno descritto la gestione delle informazioni sugli interessi di Elliott nel Milan come opaca. Tuttavia, hanno concluso che non vi fossero gli ele ... it.blastingnews.com

: “ ` ` “ Gianluca Galliani difende il tecnico dei rossoneri #sportitalia #milan #allegri x.com

Due giorni al derby di Milano: Allegri con De Winter ed Estupiñán per gli infortunati Gabbia e Bartesaghi, mentre Chivu ritrova Çalha in cabina di regia. Qual è il vostro pronostico - facebook.com facebook