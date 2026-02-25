Pellegatti sul futuro di Allegri | Vuole costruire il Milan con Tare ma se Furlani avesse altre idee …

Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico. Una notizia che ha gelato il cuore dei tifosi rossoneri, che si sono affezionati in fretta al tecnico livornese. In risposta alle parole di Criscitiello, si è espresso anche il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Ecco, di seguito, il suo pensiero sul futuro di Allegri, espresso nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. "Io con Allegri parlo. Amico è una parola grossa, però ci conosciamo da 15 anni. Parliamo spesso dei nostri amati cavalli e del Milan. Quando ci ho parlato l'ultima volta non aveva certamente il tono di chi ha dei dubbi sul proprio futuro. I desideri del Milan sono i desideri di Allegri, che già pensa a un centravanti, a un difensore e a un centrocampista. Ha le idee chiare sul suo futuro". "Vuole costruire insieme a Tare il Milan del prossimo anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pellegatti: “Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi”Nel suo ultimo video, il giornalista Carlo Pellegatti ha svelato le parole del CEO del Milan, Giorgio Furlani, riguardo alle strategie di mercato di gennaio.

Mercato Milan, Allegri ha le idee chiare! Il tecnico lo vuole a gennaio, Tare e Furlani al lavoro per accontentarloL'attenzione del Milan si concentra sul mercato di gennaio, con Allegri deciso a rafforzare la rosa.

Temi più discussi: Pellegatti: Il Milan doveva fare come Marotta e Manna: perché nessun dirigente è andato a lamentarsi?; Pellegatti prende ad esempio i dirigenti Juve dopo la farsa con l'Inter, stoccata al Milan: Per protestare i nostri dirigenti dovrebbero esserci; Pellegatti incorona Allegri: Mille volte grazie! Bravi Tare e Cardinale, però non dimentica l'ex Fonseca; Milan danneggiato ma la società resta muta, Pellegatti tuona: Marotta, Chiellini, Manna parlano e nel Milan nessuno ha sentito questa necessità.

Pellegatti rassicura: Allegri non ha dubbi sul suo futuro, però vuole essere ascoltatoNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro di Max Allegri, commentando la notiza rilasciata da Michele Criscitiello di Sportitalia. Queste le sue parole: ... milannews.it

Pellegatti: L'acquisto più bello per la prossima stagione sarebbe GallianiIn uno dei suoi ultimi video sul proprio canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha riportato sul tavolo il tema di un possibile ritorno in ... milannews.it

VLAHOVIC O KEAN Attraverso i suoi canali social, Carlo Pellegatti ha confermato l'interesse del Milan per l'attaccante viola Secondo il giornalista, infatti, tra i diversi accostati ai rossoneri quello di Moise Kean sarebbe il più intrigante per Massimiliano All - facebook.com facebook