Falsi poliziotti e funzionari di banca truffano una badante | colpo da 24mila euro

Una donna è stata raggirata da falsi poliziotti e funzionari di banca che, fingendosi rappresentanti ufficiali, l’hanno convinta a consegnare circa 24.000 euro per mettere al sicuro i propri risparmi. La truffa si è svolta attraverso telefonate e comunicazioni ingannevoli, portando la badante a credere di essere vittima di un’emergenza. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questa operazione fraudolenta.