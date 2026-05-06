Falsi poliziotti e funzionari di banca truffano una badante | colpo da 24mila euro
Una donna è stata raggirata da falsi poliziotti e funzionari di banca che, fingendosi rappresentanti ufficiali, l’hanno convinta a consegnare circa 24.000 euro per mettere al sicuro i propri risparmi. La truffa si è svolta attraverso telefonate e comunicazioni ingannevoli, portando la badante a credere di essere vittima di un’emergenza. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questa operazione fraudolenta.
Si fingono poliziotti e funzionari di banca, convincendo una donna a “mettere al sicuro” i propri risparmi. È così che una badante è stata truffata per 24 mila euro a Genova, secondo quanto emerge dagli atti dell’indagine della Procura.Per la vicenda è indagato un uomo di 39 anni, moldavo.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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