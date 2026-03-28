Truffe del finto carabiniere madre e figlio arrestati | bottino da 100mila euro

Da udinetoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre e un figlio sono stati arrestati con l'accusa di aver messo a segno truffe chiamate

Fingevano emergenze per farsi consegnare contanti e oro. Dopo un colpo a Povoletto i due complici di origine campana sono stati bloccati a Muggia subito dopo aver raggirato una 80enne. Recuperata l’intera refurtiva Un copione collaudato, basato sulla manipolazione psicologica e sul senso del dovere, che questa volta si è infranto contro il monitoraggio del territorio. I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Udine, supportati dai colleghi di Trieste, hanno stretto le manette ai polsi di due persone – una donna di 44 anni di origini campane e il figlio di 24 – accusati di essere gli autori di una serie di truffe aggravate ai danni di persone anziane. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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