Giochi del Mediterraneo | l?incognita della guerra e il rischio di slittamento

I Giochi del Mediterraneo si trovano di fronte a un’incognita legata alla guerra, che potrebbe influire sull’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione. Recentemente, il presidente del Coni ha affermato di aver discusso la questione in una riunione, senza tuttavia fornire dettagli sulle decisioni prese. La situazione resta incerta e potrebbe comportare uno slittamento della competizione.

C’è un grosso punto interrogativo sullo scenario dei Giochi del Mediterraneo: la guerra. L’altro giorno Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha detto: “In giunta abbiamo espresso preoccupazione per i Giochi del Mediterraneo per quanto sta succedendo in questi giorni. Io mi limito a vedere quello che sta succedendo. Siamo preoccupati”. Al momento è tutto confermato. I Giochi si svolgeranno tra Taranto (capitale dell’evento), Brindisi e Lecce e le province di Taranto, Brindisi e Bari dal 21 agosto al 3 settembre, ma ciò che potrebbe determinare un malaugurato avanzamento della guerra e delle tensioni internazionali, dovrà essere valutato.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

