A Aosta si svolge un dibattito sulla gestione delle montagne e lo sfruttamento delle risorse naturali, con particolare attenzione al problema dell'innevamento artificiale e alle strategie per evitare la cementificazione delle vallate. Si discutono le possibili soluzioni per garantire la sopravvivenza delle aree montane senza ricorrere a interventi invasivi o dannosi. I rappresentanti di vari comitati presentano proposte e riflessioni sui metodi alternativi di tutela e sviluppo sostenibile.

? Punti chiave Come possono le valli sopravvivere senza l'innevamento artificiale?. Quali soluzioni propone il comitato per evitare la cementificazione?. Chi sono gli esperti che difenderanno il modello delle Cime Bianche?. Perché la battaglia legale si è spostata fino al Parlamento Europeo?.? In Breve Evento il 23 maggio 2026 presso la Sala Conferenze BCC di Aosta.. Partecipano Luca Rota e Nicola Pech con moderazione di Annamaria Gremmo.. Petizione internazionale raccoglie oltre 21.000 firme per la tutela del Vallone.. Progetto fotografico fondato nel 2017 e comitato nato nel 2023.. Sabato 23 maggio 2026 alle ore 20:30, la Sala Conferenze BCC in Via Garibaldi 3 ad Aosta ospiterà un dibattito cruciale sul destino delle valli alpine e sulla gestione del territorio montano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna e sfruttamento: ad Aosta il dibattito per un nuovo modello

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