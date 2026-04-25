Il mercato della prostituzione in Italia ha un valore stimato di circa 5 miliardi di euro, secondo i dati più recenti disponibili. Nel report dell’Istat pubblicato nel 2024, che si riferisce all’anno 2022, si indica che l’economia non osservata legata a questa attività ammonta a 4,7 miliardi di euro. I numeri evidenziano l’entità economica di un settore spesso associato a pratiche illecite.

Roma, 25 aprile 2026 - Il mercato della prostituzione in Italia vale 5 miliardi di euro: esattamente 4,7 nel report Istat sull’’economia non osservata’, è l’ultimo dato disponibile, è stato reso noto nel 2024 ma si riferisce al 2022. Questo valore è in crescita del 4%. Mentre aumenta del 4,3% e arriva a 4 miliardi il valore aggiunto, qauindi valido per il calcolo del Pil. Ma in quello stesso anno, la voce più significativa riguarda la droga, con 17,2 miliardi di euro, questa è la spesa per i consumi finali, con un aumento di 1,3 miliardi. Il profitto della prostituzione nel mondo. Se allarghiamo lo sguardo al mondo, arriviamo a 172,6 miliardi di dollari, come documenta l’International labour organization (Ilo, report 2024), agenzia delle Nazioni Unite specializzata sui temi del lavoro e della politica sociale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sfruttamento della prostituzione: i criminali e una montagna di miliardi

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