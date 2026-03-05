Durante un dibattito organizzato ieri pomeriggio dall'università sulla riforma della giustizia in Valle d'Aosta, si è verificato un momento di tensione quando è stato diffuso un audio non programmato. Il fuorionda ha attirato l'attenzione dei presenti, creando un certo clamore nella sala. La registrazione è stata diffusa sui social e ha suscitato reazioni tra i partecipanti.

Protagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No È bufera in Valle d'Aosta a seguito di un "fuorionda" durante la diretta del dibattito organizzato ieri pomeriggio dall'Università sul referendum sulla giustizia. Protagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No: la loro conversazione di qualche minuto sul ricorso di Avs contro l'elezione del presidente della Regione Renzo Testolin per il limite dei mandati - l'udienza è fissata il 22 aprile proprio in Tribunale - è stata intercettata e trasmessa in diretta sul canale youtube. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fuorionda al dibattito sul referendum, è bufera in Valle d'Aosta

Fuorionda al dibattito sul referendum, è bufera in Valle d'Aosta. Cosa è successoProtagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No È bufera in Valle d'Aosta...

Milano Cortina, è bufera sul fuorionda contro gli atleti israeliani: polemiche e denuncia dalla comunità ebraicaLa protesta della Comunità ebraica di Milano e le scuse ufficiali di Rai Sport dopo la frase captata prima della gara di bob a quattro ai Giochi di...

Approfondimenti e contenuti su Fuorionda al dibattito sul referendum è....

Temi più discussi: Sanremo 2026, mistero sul fuorionda di Laura Pausini prima dell'esibizione di Sal Da Vinci; Laura Pausini al centro della polemica, la verità sul fuori onda gate; Laura Pausini, polemica sull’audio segreto dietro le quinte di Sanremo; Fuorionda di Laura Pausini, il caso dell’audio dietro le quinte di Sanremo.

Fuorionda al dibattito sul referendum: è bufera in Valle d'AostaBufera in Valle d'Aosta a seguito di un fuorionda durante la diretta del dibattito organizzato ieri pomeriggio dall'Università sul referendum sulla giustizia. ansa.it

Fuorionda al dibattito sul referendum, è bufera in Valle d'Aosta. Cosa è successoProtagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No ... ilgiornale.it

Caso Testolin, così un fuorionda imbarazzante mette in dubbio l’imparzialità dei giudici x.com

Chiara Minelli interviene sul "clamoroso fuorionda" di ieri sera, mercoledì 4 marzo, all'Università della Valle d'Aosta, durante il dibattito sulle ragioni del Sì e del No al referendum sulla giustizia fra il presidente del Tribunale Marra e l'avvocato Grosso. - facebook.com facebook