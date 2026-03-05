Fuorionda al dibattito sul referendum è bufera in Valle d' Aosta

Durante un dibattito organizzato ieri pomeriggio dall'università sulla riforma della giustizia in Valle d'Aosta, si è verificato un momento di tensione quando è stato diffuso un audio non programmato. Il fuorionda ha attirato l'attenzione dei presenti, creando un certo clamore nella sala. La registrazione è stata diffusa sui social e ha suscitato reazioni tra i partecipanti.

Protagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No È bufera in Valle d'Aosta a seguito di un "fuorionda" durante la diretta del dibattito organizzato ieri pomeriggio dall'Università sul referendum sulla giustizia. Protagonisti sono il presidente del Tribunale Giuseppe Marra e l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No: la loro conversazione di qualche minuto sul ricorso di Avs contro l'elezione del presidente della Regione Renzo Testolin per il limite dei mandati - l'udienza è fissata il 22 aprile proprio in Tribunale - è stata intercettata e trasmessa in diretta sul canale youtube. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

