Elezioni il volto di Peraro strappato e trasformato in dittatore | Inaccettabile demonizzare l’avversario

Durante la campagna elettorale in corso, a Monselice si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: il volto di un candidato è stato strappato e trasformato in un’immagine con la scritta “dittatore”. Questa azione ha suscitato reazioni tra chi condanna l’episodio e chi lo interpreta come una forma di protesta. Nel frattempo, il clima politico del centro si fa sempre più acceso, coinvolgendo anche temi che vanno oltre i programmi elettorali.

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