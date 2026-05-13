Elezioni il volto di Peraro strappato e trasformato in dittatore | Inaccettabile demonizzare l’avversario
Durante la campagna elettorale in corso, a Monselice si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: il volto di un candidato è stato strappato e trasformato in un’immagine con la scritta “dittatore”. Questa azione ha suscitato reazioni tra chi condanna l’episodio e chi lo interpreta come una forma di protesta. Nel frattempo, il clima politico del centro si fa sempre più acceso, coinvolgendo anche temi che vanno oltre i programmi elettorali.
La campagna elettorale entra nella fase decisiva e a Monselice il clima politico si accende anche fuori dal confronto sui programmi. A poco più di dieci giorni dal voto del 25 e 26 maggio, quando i cittadini di dodici Comuni padovani saranno chiamati a scegliere le nuove amministrazioni, nella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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