Benevento attesa per il nuovo Arcivescovo | si attende Autuoro

A Benevento si aspetta l’arrivo del nuovo arcivescovo, con la cerimonia di insediamento prevista per domani. La diocesi ha annunciato che il successore del precedente prelato sarà accolto ufficialmente durante una funzione religiosa. La comunità religiosa e civile si prepara a conoscere la figura che guiderà spiritualmente la diocesi nei prossimi anni. La nomina del nuovo arcivescovo è stata comunicata ufficialmente dalla Santa Sede.

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