Benevento il saluto del nuovo arcivescovo Michele Autuoro

Il nuovo arcivescovo di Benevento ha scritto una lettera rivolta ai fedeli dell’arcidiocesi. Nel testo, ha espresso il suo saluto e ha presentato alcune intenzioni per il suo incarico. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa ufficiale. La lettera rappresenta il primo messaggio pubblico dell’arcivescovo da quando ha iniziato il suo mandato.

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Con una lettera rivolta al Popolo di Dio dell’Arcidiocesi di Benevento, il nuovo arcivescovo mons. Michele Autuoro ha salutato per la prima volta la comunità sannita dopo la nomina ricevuta da Papa Leone XIV. Parole improntate alla fede, all’umiltà e alla vicinanza pastorale, con un forte richiamo alla speranza, alla missione evangelica e alle difficoltà vissute dai territori delle aree interne. Con il cuore colmo di gratitudine al Signore Risorto, che incessantemente ama, custodisce e guida la Sua Chiesa, mi rivolgo per la prima volta a voi, amato Popolo di Dio che è in Benevento.Con profonda riconoscenza filiale verso il Santo Padre, Papa Leone XIV, che mi ha chiamato a essere vostro Pastore, accolgo con trepidazione e fiducia la missione che mi viene affidata.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, il saluto del nuovo arcivescovo Michele Autuoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mons. Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento si insedierà a fine giugnoTempo di lettura: 2 minutiCampane a festa questa mattina nella Cattedrale di Benevento per l’annuncio del nuovo Arcivescovo metropolita della Chiesa... Benevento, attesa per il nuovo Arcivescovo: si attende Autuoro? Domande chiave Chi è il nuovo Arcivescovo che la diocesi attende domani? Come influirà la nuova guida sul tessuto sociale di Benevento? Cosa ha... Temi più discussi: Benevento, scelto Michele Autuoro come nuovo Arcivescovo: attesa l’ufficialità; Regione Pellegrino Mastella | Auguri di buon cammino pastorale a Sua Eccellenza Monsignor Michele Autuoro; Chiesa, Matera (FdI): Auguri di buon lavoro a Monsignor Autuoro; Chiesa Matera FdI | Auguri di buon lavoro a Monsignor Autuoro. Diocesi: Benevento, mons. Autuoro nuovo arcivescovo. Guidati dalla luce del Vangelo, continueremo a prendere il largo e a gettare le reti sulla Parola del SignoreVengo a voi nella gioia del del Vangelo e con l’animo dell’umile servo della Vigna del Signore, desideroso di spendere la mia vita per voi e con voi, al servizio di Cristo e della Sua Chiesa. Sono l ... agensir.it L’annuncio in Cattedrale: Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento. Si insedierà il 28 giugnoLe campane della Cattedrale hanno salutato a mezzogiorno l’annuncio atteso dalla Chiesa beneventana: sarà mons. Michele Autuoro il nuovo arcivescovo metropolita di Benevento. La comunicazione ufficial ... ntr24.tv