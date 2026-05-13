È stato firmato il decreto di finanziamento per i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 68bis a Monreale, nella zona di Pezzingoli. L’intervento prevede un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro. Il progetto riguarda specificamente il tratto di strada interessato e mira a migliorare le condizioni di sicurezza della strada. La somma sarà destinata ai lavori di manutenzione e miglioramento del tratto stradale.

Monreale – Firmato il decreto di finanziamento per la messa in sicurezza della SP68bis a Monreale, in località Pezzingoli, per un importo complessivo di un milione e 200 mila euro. Il provvedimento è stato emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture a valere sui fondi FSC 20212027, dopo la decisione della Giunta regionale di inserire il progetto nella programmazione. Il Comune potrà adesso procedere con la gara d’appalto per l’avvio dei lavori. “Si tratta di uno degli interventi strategici – ha commentato il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – previsti dall’Amministrazione Arcidiacono. La SP68bis è un’arteria molto transitata e di fondamentale importanza per il collegamento fra il centro di Monreale e la zona di Pezzingoli, densamente abitata.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, via libera ai lavori sulla SP68/bis: finanziamento da 1,2 milioni di euro

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