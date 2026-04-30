In Commissione al Senato è stato approvato un finanziamento da 60 milioni di euro destinato alla riapertura della stazione di Terracina. Si tratta di un passo avanti nel progetto che prevede il ripristino del collegamento ferroviario tra Priverno e Terracina. La decisione rappresenta una tappa significativa per l’eventuale ripresa dei servizi sulla tratta, che potrebbe coinvolgere notevoli lavori di intervento infrastrutturale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Importante passo avanti per il possibile ritorno del collegamento ferroviario tra Priverno e Terracina. L’ottava Commissione permanente del Senato, competente in materia di Ambiente, Lavori pubblici e Innovazione tecnologica, ha approvato un emendamento che prevede lo stanziamento di 60 milioni di euro destinati al ripristino del tratto ferroviario. L’emendamento è stato presentato dal presidente della Commissione, il senatore Claudio Fazzone. Un collegamento strategico con la Roma-Napoli. L’intervento punta a ristabilire il collegamento tra Terracina e la linea ferroviaria Roma-Napoli, con l’obiettivo di reinserire il litorale pontino all’interno di una rete di mobilità ritenuta strategica per il territorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Riapertura della stazione di Terracina: via libera in Commissione al Senato per un finanziamento da 60 milioni

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