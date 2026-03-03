Centro polivalente a Fontanelle via libera ai lavori | Finanziamento salvato e progetto sbloccato

A Fontanelle sono stati approvati i lavori per un centro polivalente, dopo anni di blocco del progetto. Il finanziamento è stato recuperato e le attività di costruzione potranno partire a breve. Il quartiere, che da tempo affrontava problemi di degrado e spazi vuoti, ora si prepara a vedere una svolta concreta con il nuovo intervento. L’iter burocratico si è finalmente concluso, sbloccando una situazione ferma da diverso tempo.

Il progetto era fermo da anni, mentre il quartiere continuava a convivere con degrado e spazi inutilizzati. Oggi, dopo l'ultimo passaggio formale, il centro polivalente di Fontanelle è pronto a diventare realtà. Lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Agrigento rivendicando il.