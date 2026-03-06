Monreale 2,5 milioni per mettere in sicurezza via Linea Ferrata e via Spartiviolo | arrivano i fondi

La Regione Siciliana ha stanziato 2,5 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo a Monreale. I fondi sono stati assegnati per migliorare la sicurezza sulla strada più trafficata della zona e su un'altra arteria molto frequentata. I lavori sono previsti nei prossimi mesi e coinvolgeranno interventi di sistemazione e manutenzione delle vie.

Monreale si prepara a rendere più sicure due delle sue strade più trafficate. La Regione Siciliana ha ufficialmente accertato e stanziato 2,5 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo, nel territorio del Comune di Monreale (PA). Il provvedimento, firmato il 5 marzo 2026 a Palermo dal Dirigente Responsabile del Servizio 7, Arch. Roberto Lanza, e dal Dirigente Generale, Salvatore Lizzio, è un decreto di accertamento che impegna formalmente le risorse a favore del Comune, nel Palermitano. I fondi arrivano attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 20212027 — capitolo di entrata 8478 del bilancio regionale — nell’ambito degli interventi per infrastrutture viarie, trasporti e mobilità, linea di intervento 07. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, 2,5 milioni per mettere in sicurezza via Linea Ferrata e via Spartiviolo: arrivano i fondi Valditara: "Stanziati altri 206 milioni per mettere in sicurezza le scuole"Firmato un ulteriore decreto da 206,8 milioni di euro per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza nelle scuole. Leggi anche: Frane ed erosione costiera, dalla Regione 62 milioni per mettere in sicurezza il territorio