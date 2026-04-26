Sicurezza sulla SP 51 | 1,6 milioni per mettere in sicurezza la strada
L'assessorato alle infrastrutture ha approvato un finanziamento di 1,6 milioni di euro destinato ai lavori di messa in sicurezza della strada SP 51, che collega Modica a Passo Gatta. La cifra sarà utilizzata per interventi specifici finalizzati a migliorare le condizioni della carreggiata e aumentare la sicurezza per gli automobilisti. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.
? Cosa sapere L'Assessorato Infrastrutture approva 1,6 milioni per la sicurezza sulla SP 51 Modica-Passo Gatta.. L'allargamento del tratto tra km 1+300 e 2+300 ridurrà i sinistri nella zona.. L’onorevole Abbate ha annunciato il via libera per i lavori sulla SP 51 Modica–Passo Gatta, con un investimento totale che supera 1,6 milioni di euro per trasformare un tratto stradale storicamente pericoloso. La decisione è stata formalizzata attraverso il decreto dirigenziale numero 886, emesso il 23 aprile 2026 dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L’intervento punta a risolvere le criticità di un’arteria fondamentale per il collegamento tra Modica e i comuni limitrofi, concentrandosi in particolare sulla zona compresa tra il chilometro 1+300 e il chilometro 2+300.🔗 Leggi su Ameve.eu
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