Mondovì è la capitale italiana delle mongolfiere | qui si può volare ammirando le Langhe e le Alpi
Mondovì, situata in provincia di Cuneo, è riconosciuta come la capitale italiana delle mongolfiere. La città offre voli che permettono di ammirare i paesaggi delle Langhe e delle Alpi, accompagnati da una ricca presenza di arte barocca e funicolari storiche. La posizione geografica e le attrazioni culturali contribuiscono alla fama di questa località nel panorama nazionale.
Mondovì, in provincia di Cuneo, è la capitale italiana delle mongolfiere. Tra voli panoramici, arte barocca, funicolari storiche e paesaggi delle Langhe, è una delle città più affascinanti del Piemonte, e d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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