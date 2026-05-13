Mondovì è la capitale italiana delle mongolfiere | qui si può volare ammirando le Langhe e le Alpi

Mondovì, situata in provincia di Cuneo, è riconosciuta come la capitale italiana delle mongolfiere. La città offre voli che permettono di ammirare i paesaggi delle Langhe e delle Alpi, accompagnati da una ricca presenza di arte barocca e funicolari storiche. La posizione geografica e le attrazioni culturali contribuiscono alla fama di questa località nel panorama nazionale.

Mondovì, in provincia di Cuneo, è la capitale italiana delle mongolfiere. Tra voli panoramici, arte barocca, funicolari storiche e paesaggi delle Langhe, è una delle città più affascinanti del Piemonte, e d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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