i mondiali di calcio arrivano negli stati uniti ecco come goderseli al meglio

I Mondiali di calcio stanno per arrivare negli Stati Uniti e portano con sé l’attesa di milioni di appassionati. I tifosi si preparano a seguire le partite, cercando i modi migliori per viverle al massimo. Le città ospitanti stanno allestendo strutture e eventi dedicati, mentre le diverse piattaforme di streaming offrono opzioni per seguire ogni momento del torneo. Tutti gli occhi sono puntati sui prossimi incontri.

I mondiali di calcio stanno tornando in America. Quando Roger Bennett e Michael Davies hanno lanciato Men in Blazers nel 2010, alla vigilia dei Mondiali in Sudafrica, era difficile immaginare che quel podcast un po’ eccentrico, due inglesi trapiantati a New York che parlavano di calcio inglese a un pubblico americano, sarebbe diventato il più grande network mediatico dedicato al calcio negli Stati Uniti. Definirlo un sogno che si avvera sarebbe stato riduttivo rispetto alle loro ambizioni. Sembrava più probabile che i Mondiali tornassero in America nel corso della loro vita. E infatti i Mondiali di calcio del 2026, organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada, rappresentano oggi il culmine dell’entusiasmo calcistico che Men in Blazers ha contribuito ad alimentare negli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

