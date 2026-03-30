Nel 2027 Achille Lauro terrà un tour negli stadi, con date già annunciate. Dopo aver concluso un tour nei palazzetti completamente esauriti, il cantante conferma la sua presenza sui palchi più grandi. Il percorso live del 2027 rappresenta una tappa importante nella sua carriera, rafforzando la sua presenza tra i performer italiani più riconosciuti e apprezzati.

Dopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer più solidi e trasversali della scena italiana. Un viaggio lungo tutta la penisola, accolto ovunque da un entusiasmo travolgente, che ha visto l’artista portare sul palco uno spettacolo potente e identitario, capace di tenere insieme impatto visivo, racconto personale e connessione diretta con il pubblico. Un risultato che non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase: lo sguardo è già proiettato agli stadi, dove la dimensione live di Achille Lauro trova la sua consacrazione naturale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Achille Lauro, nel 2027 il tour negli stadi: ecco le date dei concerti

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