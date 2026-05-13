Moncalieri | l' imprenditore Fontana sfida la continuità di Mauro corre anche il partito di Vannacci

A Moncalieri, il candidato imprenditore Fontana ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali dei giorni 23 e 24 maggio, sfidando l’attuale sindaco Mauro. Contestualmente, anche un rappresentante di un partito di orientamento nazionalista ha deciso di presentarsi alle urne, ampliando così il quadro delle candidature in vista del voto. La città, con oltre 55 mila abitanti, si prepara a un confronto elettorale che coinvolge diverse forze politiche.

La città più importante ad andare al voto per le elezioni Comunali del 23 e 24 maggio sarà Moncalieri, storico centro urbano che con i suoi oltre 55.000 abitanti rappresenterà un indicativo test politico per il Torinese. La campagna elettorale ha fin qui raccontato quanto la politica, anche.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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