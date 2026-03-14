Referendum Schifani alla convention per il Sì | Se Berlusconi fosse stato vivo non ci sarebbe stata partita

Durante una convention sul Sì, il presidente del Senato ha affermato che, se Silvio Berlusconi fosse ancora vivo, avrebbe viaggiato in Sicilia per sostenere la campagna referendaria, sottolineando che la sua presenza avrebbe cambiato gli equilibri. Ha commentato che, senza di lui, la partita sarebbe stata diversa, lasciando intendere l’importanza del leader defunto nel contesto politico attuale.

Il presidente della Regione: "Avrebbe girato la Sicilia in lungo e largo. Questa è una battaglia di civiltà giuridica" "Se fosse stato in vita Silvio Berlusconi non ci sarebbe stata partita per il referendum. Avrebbe girato la Sicilia in lungo e largo. Questa è una battaglia di civiltà giuridica". Così Renato Schifani alla convention per il sì a Palermo. E ha aggiunto: "La nostra è una battaglia anche contro le bugie di chi sostiene il no, che manifesta preoccupazione. Dicono: 'Attenti, vogliono cambiare la Costituzione', ma l'articolo 138 prevede il percorso parlamentare per cambiare la Costituzione. Dov'è lo scandalo? Stiamo seguendo questo criterio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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