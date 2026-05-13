Momo x Logitech G il test del volante da corsa pensato per il sim racing
È stato testato il volante da corsa Momo GT 320 compatibile con Logitech G, durante una sessione di gioco con Assetto Corsa, uno dei titoli più noti nel settore del sim racing. Il dispositivo presenta un fondo piatto e un diametro di 33 centimetri. La prova si è concentrata sull’esperienza di utilizzo con questa piattaforma, considerando le caratteristiche tecniche del volante e la sua performance in gara virtuale.
Abbiamo giocato ad Assetto Corsa, una delle più avanzate basi per Sim Racing accessibile, utilizzando il volante da Sim Racing di Momo, il Sim GT 320, nella versione con fondo piatto e diametro da 33 centimetri. Costruito con razze in alluminio anodizzato e impugnatura in microfibra sellata a mano, richiama fortemente il volante di un’auto da corsa o il mondo del tuning degli Anni 90 ed è progettato per supportare i mozzi della serie Logitech G.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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