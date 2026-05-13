Momo x Logitech G il test del volante da corsa pensato per il sim racing

È stato testato il volante da corsa Momo GT 320 compatibile con Logitech G, durante una sessione di gioco con Assetto Corsa, uno dei titoli più noti nel settore del sim racing. Il dispositivo presenta un fondo piatto e un diametro di 33 centimetri. La prova si è concentrata sull’esperienza di utilizzo con questa piattaforma, considerando le caratteristiche tecniche del volante e la sua performance in gara virtuale.

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