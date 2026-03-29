Stem Racing | il team Smiling in corsa per la competizione internazionale promossa dalla Formula 1

Lo Stem Racing è una competizione rivolta alle scuole che coinvolge la progettazione, la costruzione e la gestione di modellini di auto da corsa ad aria compressa ispirate alla Formula 1. La manifestazione vede la partecipazione di team italiani e stranieri, che si sfidano attraverso diverse prove e gare. La competizione si svolge in varie fasi e si sta avvicinando alla sua fase finale.

Superate le qualifiche regionali, gli studenti hanno messo a punto un modellino per le prossime sfide all’Autodromo di Imola, sognando Singapore Lo scorso settembre la Smiling International School di Ferrara ha deciso di aderire al progetto, coinvolgendo i ragazzi del primo anno dell'International Baccalaureate Diploma Programme. Sono stati selezionati sei studenti — due ragazze e quattro ragazzi di 16 anni — che hanno deciso di accettare questa sfida come attività extracurricolare. Veloce Dynamics è il nome scelto dal team Smiling, che si è impegnato fin da subito affrontando con serietà e scrupolo il progetto. “Partecipare allo Stem... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Stem Racing: il team Smiling in corsa per la competizione internazionale promossa dalla Formula 1 Articoli correlati Studenti ferraresi come in Formula 1: il team Copernico si qualifica alla Stem racingGli alunni di meccanica superano le qualifiche alla Dallara Academy: decisiva la sinergia tra scuola, università e imprese La Stem racing è una sfida... La Monrealbike Racing Team ancora vittoriosa nell’ultima uscita stagionale: conquistati tre podi dalla XCO di Santa Ninfa!Altri tre podi per i ragazzi della Monrealbike Racing Team, in occasione della XCO di Santa Ninfa, organizzata all’interno del Bosco Finestrelle, gli... Tutto quello che riguarda Stem Racing Argomenti discussi: Gli studenti del Buzzi in F1. Progettata una miniauto; Un gruppo di studenti del Buzzi realizza una macchina di Formula 1 in miniatura. Gli studenti dell'istituto pratese Buzzi e la mini-macchina per la Formula 1Il team Verdenero partecipa alla competizione Stem Racing Italy, lanciata da nomi come Pirelli e Ferrari per formare gli ingegneri del domani ... gonews.it