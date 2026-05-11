Ford Racing si sta preparando per il 2027, con i primi test programmati per agosto. Mark Rushbrook, direttore globale della squadra, ha comunicato ai media presenti a Spa-Francorchamps che il programma Hypercar entrerà nel vivo nel corso del prossimo anno. La comunicazione è stata rilasciata durante un evento a cui hanno partecipato diverse testate giornalistiche, tra cui OA Sport.

Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing, ha parlato ai media presenti a Spa-Francorchamps, tra cui OA Sport, in merito al programma Hypercar che entrerà nel vivo il prossimo anno. L’auto è pronta per debuttare entro la fine dell’estate, il prototipo che avrà telaio ORECA come accaduto per le LMDh di Acura ed Alpine correrà la prossima edizione del FIA WEC ed ovviamente la 24h Le Mans. Il responsabile del marchio statunitense ha dichiarato: “ Ad agosto inizieremo i test, abbiamo già scelto una serie di piste e la prima sarà il Paul Ricard. Prima svelerermo qualche foto spia, la vettura verrà svelata in un secondo momento che dobbiamo ancora confermare”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Ford Racing si prepara per il 2027. Primi test ad agosto

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