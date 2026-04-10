Positivo il bilancio del primo anno di attività della Pneumologia intensiva riabilitativa

Nel primo anno di attività, il centro di Pneumologia intensiva riabilitativa presso l’ospedale di Arezzo ha assistito 93 pazienti. La struttura, gestita dalla Uoc Pneumologia sotto la guida del dottor Raffaele Scala, ha iniziato a operare con l’obiettivo di offrire cure specializzate a persone con problemi respiratori complessi. I dati relativi a questo primo anno indicano un’operatività stabile e un numero significativo di interventi eseguiti.

Sono 93 i pazienti che in un anno sono stati presi in cura dal centro di Pneumologia intensiva riabilitativa allestito all’interno della Uoc Pneumologia dell’ospedale di Arezzo diretta dal dottor Raffaele Scala. Un centro ad alta intensità in regime di ricovero che in Toscana è il primo di questo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Psicologo di base, servizio rinnovato per un anno: il bilancio è stato positivo Pochi posti letto nei reparti di Terapia intensiva riabilitatoria e Pneumologia: ispettori al CannizzaroDue rappresentanti dell'Ispettorato sanitario dell'assessorato regionale alla Salute avrebbero effettuato ieri una ispezione all'ospedale Cannizzaro... Temi più discussi: Bilancio positivo delle Giornata Fai di Primavera. Protagoniste le ex chiese di San Bartolomeo; Bilancio positivo il progetto di educazione civica Impariamo a conoscere il nostro comune; Bilancio 2025: i numeri positivi raccontati dai media; Bilancio positivo negli alberghi: Ora si lavori sui servizi per i turisti. Positivo il bilancio del primo anno di attività della Pneumologia Intensiva RiabilitativaAperto al San Donato di Arezzo un anno fa è il primo centro pubblico in Toscana dedicato alla riabilitazione ad alta intensità dei pazienti con grave disabilità respiratoria ... msn.com Bilancio positivo per il mercato del lavoro ma dimezzato rispetto al 2024Il 2025 si chiude con un bilancio occupazionale positivo per il mercato del lavoro veneto, con + 14.600 posti di lavoro dipendente sul 2024. Si tratta tuttavia di un risultato dimezzato rispetto al ... ansa.it Il segretario Generale del sindacato riferisce dell’esito positivo di «una delle vertenze promosse a tutela del personale, con il ripristino della legalità e del rispetto della normativa vigente» - facebook.com facebook La sospensione dei combattimenti per due settimane è un fatto molto positivo. È una buona notizia che va nella direzione di un accordo di pace, per la popolazione civile, per l'area e per Israele, ma anche per la nostra economia, con il prezzo del petrolio che x.com