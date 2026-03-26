Parità di genere non un gentile omaggio ma pilastro di una nuova società ed economia

Un seminario dedicato alla parità di genere si è trasformato in un'opportunità per discutere e proporre nuovi approcci alle regole del mercato del lavoro locale. L'iniziativa, più che un semplice incontro di studi, ha visto la partecipazione di diverse figure che hanno condiviso idee e proposte per integrare la parità di genere come elemento fondamentale di una società ed economia rinnovate.

Al convegno presso «La Volta del Vescovo» l’analisi del sindacato: «Dalla conciliazione alla condivisione, il talento femminile vale quasi il 10% del Pil: va liberato con la contrattazione e la partecipazione» Non è stato un semplice seminario di studi ma un vero e proprio «incubatore di idee» per incidere sulle regole del mercato del lavoro locale. Si è svolto oggi, nella cornice della sala meeting de “La Volta del Vescovo”, il convegno “Contrattare la parità di genere: oltre la conciliazione, verso una reale equità”, organizzato dalla Cisl Parma Piacenza e dal suo Coordinamento femminile e politiche di genere. Un evento che ha segnato un punto di svolta nel dibattito sindacale territoriale, recependo le linee guida del recente XX Congresso Nazionale Cisl e traducendole in azioni concrete per il tessuto produttivo piacentino e parmense. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Parità di genere, non un «gentile omaggio» ma pilastro di una nuova società ed economia Articoli correlati Parità di genere: un obiettivo ancora fragile ma strategico per l’economia italianaMi viene spesso detto che, per il percorso professionale che ho compiuto, rappresento un modello di riferimento. Percassi ottiene la certificazione di parità di genere per le società operanti nel settore RetailPercassi ha ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 per le sue società operanti nel segmento Retail, a conferma di un... Altri aggiornamenti su Parità di genere non un gentile omaggio... Temi più discussi: Perché la parità di genere è ancora lontana quando si parla di leadership in azienda; No Women No Panel: firma del protocollo per la parità di genere nella comunicazione pubblica; EDF: la Strategia dell’UE per la parità di genere trascura le donne con disabilità; Chiara Pavan: Ancora poche donne nell'alta cucina. La parità di genere? Lontana. Con la UNI/PdR 180:2026 la parità di genere diventa una variabile misurabile delle politiche pubblicheCon la UNI/PdR 180:2026 la parità di genere diventa una variabile misurabile delle politiche pubbliche ... msn.com La ditta non rinnova il contratto alla dipendente incinta, il sindacato: «Dicono di tutelare la parità di genere ma sono incoerenti»Belluno, tensioni alla Epta Costan di Limana sul caso di una lavoratrice in somministrazione. Ira della Fiom Cgil: «Inaccettabile, contraddizione tra i principi dichiarati e le scelte concreta» ... corrieredelveneto.corriere.it Un webinar gratuito dedicato alla certificazione della parità di genere secondo la UNI/PdR 125, con focus su requisiti, KPI e iter di certificazione. Un’opportunità per imprese e professionisti di conoscere benefici, incentivi e modalità di accesso. Il webinar di Is - facebook.com facebook Sport e parità di genere Sabato 28 marzo 2026 alle 17.30 al #MUSETrento, incontro con Luca Grion, Alessia Tuselli, Martina Caironi e Franco Bragagna. Scarica il CS bit.ly/SportParitàGen… #pressMUSE x.com