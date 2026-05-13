Molestie e atti osceni sul bus 58enne condannato a Lecce | incastrato dai video registrati dalle sue vittime

Un uomo di 58 anni è stato condannato dal Tribunale di Lecce per due episodi di molestie sessuali avvenuti a bordo di un bus di linea nell’ottobre 2024. La condanna è arrivata dopo che le vittime avevano registrato le proprie testimonianze attraverso video, che hanno contribuito all’accertamento dei fatti. La sentenza riguarda comportamenti ritenuti offensivi e non consensuali all’interno di un mezzo pubblico.

Un 58enne leccese è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Lecce per due episodi di molestie sessuali avvenuti nell'ottobre del 2024 a bordo di un bus di linea.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Atti osceni in spiaggia, ubriaco viene ripreso dai passanti che chiamano i carabinieriL’uomo in evidente stato di alterazione alcolica si era denudato ponendo in essere atti osceni davanti ad alcune persone a Terracina.

Lomello, compie atti osceni a bordo del treno: uomo denunciato dai carabinieriLomello (Pavia), 19 aprile 2026 - Il viaggio in treno si è trasformato in un momento di shock per una studentessa di 28 anni: la giovane donna ha...

Temi più discussi: Molestie e atti osceni, due anni e due mesi di carcere per un 58enne; Molestie su autobus, passeggero condannato a due anni e due mesi; Molestie e atti osceni su autobus di linea: condannato 58enne; Molestata mentre passeggiavo: una giovane racconta sui social l'episodio avvenuto in spiaggia libera.

Un'elegante dirigente della JP Morgan accusata di trasformare un broker sposato in suo schiavo sessuale in ufficio: accuse di utilizzo di viagra e una serie di atti osceni forzati che lo hanno fatto piangere - reddit.com reddit

Molestie e atti osceni su autobus di linea: condannato 58enneÈ stato condanna a due anni e due mesi di reclusione il 58enne leccese finito sotto processo per due episodi di molestie avvenuti nell’autunno del 2024 a bordo di autobus di linea. La sentenza è stata ... trnews.it

Molestie sull’autobus di linea, 59enne leccese condannato a 2 anni e a una serie di pene accessorieLECCE - Avrebbe palpeggiato una ragazza di 20 anni su un autobus di linea mentre faceva ritorno nel suo comune di residenza, un paese a nord di Lecce. E 24 ... corrieresalentino.it