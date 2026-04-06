Atti osceni in spiaggia ubriaco viene ripreso dai passanti che chiamano i carabinieri

Un uomo di 43 anni, residente a Sperlonga, è stato denunciato a Terracina per atti osceni in spiaggia e ubriachezza molesta. Passanti hanno ripreso alcuni comportamenti dell’uomo, che si trovava in stato di ebbrezza, e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno formalizzato la denuncia. La vicenda si è verificata in una zona pubblica di mare.

L’uomo in evidente stato di alterazione alcolica si era denudato ponendo in essere atti osceni davanti ad alcune persone a Terracina. E’ stato denunciato Atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta: questi i reati per i quali è stato denunciato a Terracina un uomo di 43 anni che vive a Sperlonga. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di sabato 4 aprile sulla spiaggia davanti agli occhi di quanti avevano deciso di trascorrere qualche ora sul lungomare. A segnalare la situazione al numero uno di emergenza, il 112, sono stati proprio alcuni passanti che avevano indicato la presenza sul litorale dell’uomo in evidente stato di alterazione alcolica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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TERRACINA - Atti osceni in spiaggia a Terracina: denunciato 43enne, era ubriaco. Intervento dei Carabinieri nel pomeriggio di sabato a Terracina, dove un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. #attiosceni #Carabin facebook

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