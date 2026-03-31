Ieri sera, in un'area isolata nelle campagne di Novellara, si sono incontrate diverse persone per discutere di una donna coinvolta in una lite. L'incontro si è trasformato in una colluttazione violenta con bastoni e spranghe, coinvolgendo un gruppo di persone. Alla fine, sette individui sono stati arrestati e tutti i partecipanti sono finiti in ospedale a seguito delle ferite riportate.

Reggio Emilia, 31 marzo 2026 – Si sono dati appuntamento ieri in tarda sera in un luogo isolato nelle campagne di Novellara, nella Bassa, per chiarire una questione. Tutto era nato da un apprezzamento offensivo da parte di un indiano nei confronti di una giovane pachistana nel pomeriggio. Ma l’incontro tra le due fazioni – in viottolo Vandelli, a San Giovanni della Fossa. – ha scatenato una violenta rissa con spranghe di ferro e bastoni, rendendo necessario l’intervento di diverse pattuglie dei carabinieri di Guastalla, Reggiolo e Novellara. Quattro pachistani – di età compresa tra i 26 e i 65 anni, tutti residenti a Correggio – sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mega rissa a bastonate e sprangate per una donna: tutti all’ospedale, 7 arrestati

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