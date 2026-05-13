A Casa Milan, la situazione attorno alla squadra è diventata difficile da gestire. La stagione, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ha preso una piega negativa, con risultati che hanno aggravato la crisi. Tra le difficoltà sul campo e le tensioni interne, il club si trova a dover affrontare un momento complesso, mentre l’attenzione si concentra sull’ultimo ruolo di rilievo di un calciatore importante.

A Casa Milan la situazione è incontrollabile. Proprio quando si diceva che gli ultimi atti della stagione fossero quelli decisivi, lo sviluppo di tutto ciò è stato completamente negativo. Nella bufera c’è stata anche l’assenza di Modric che non si pensava fosse così pesante. Nelle ultime due gare, il Milan ha perso la bussola, mostrando difetti persino peggiori di quanto si pensasse. La sfida al Marassi è il verdetto finale di questo campionato disastroso, e il croato farà di tutto per essere presente. Il Milan senza Modric ha perso equilibrio. Quando si diceva che l’ex Real Madrid fosse il faro della squadra di Allegri, assieme ad Adrien Rabiot, la sensazione è stata confermata.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Modric è l’ultimo faro di speranza del Milan

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