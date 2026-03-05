Il 246° derby della Madonnina tra Milan e Inter si svolge con due protagonisti principali: Luka Modric e Hakan Calhanoglu. Entrambi sono in procinto di concludere la loro esperienza in questa sfida, che viene definita il

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' presenta un approfondimento su Modric e Calhanoglu, entrambi, potenzialmente, all'ultimo derby milanese della propria carriera. Due storie diverse, per il croato sarà la seconda stracittadina con la maglia del Milan, nonostante sia un tifoso rossonero da quando è bambino, mentre il turco lo ha giocato con entrambe le maglie. Calhanoglu, dopo essere passato dall'altra sponda del Naviglio, è stato protagonista delle 6 vittorie consecutive dell'Inter e ora vuole spezzare il filotto di 6 partite senza successi. La carriera di Modric è stata nettamente superiore rispetto a quella del numero 20 nerazzurro: un Pallone d'Oro (unico a riuscirsi nell'era Messi-Ronaldo), sei Champions League e per due volte sul podio del mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Inter, il derby dei cervelli: l’ultimo ballo di Modric e Calhanoglu

Leggi anche: Milan e Inter ai piedi dei due registi. L’eterno Modric vuole il primo gol. Calhanoglu, ex a caccia di vendetta

Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derbyma di cosa parliamo?, è sbottato Conte quando gli hanno chiesto se il Napoli si sentisse ancora in corsa per lo scudetto: quasi spietato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Inter il derby dei cervelli....

Temi più discussi: Milan-Inter, orari e dove vedere il derby in TV; Inter fuori dalla Champions: il derby si gioca domenica 8 marzo alle 20.45; Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Serie A Enilive 2025/2026: date e orari della 28ª alla 30ª giornata.

Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altriIl fischietto di Roma 1 ha già diretto la sfida milanese, l'ultima volta in semifinale di Coppa Italia l'anno scorso ... msn.com

Domenica un Milan-Inter da scudetto: Sky o DAZN? Ecco dove vedere il derby in tv e streaming!Milan-Inter, la stracittadina milanese, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 marzo alle 20:45 ... fcinter1908.it

Referee appointments for Milan–Inter: •Referee: Daniele Doveri •Fourth Official: Matteo Marchetti •VAR: Rosario Abisso •AVAR: Marco Di Bello x.com

Pavlovic carica il Milan e avvisa l’Inter: “Non è favorita, lo scorso anno siamo arrivati ottavi in campionato però i derby li abbiamo spesso vinti”. Siete d’accordo con il difensore rossonero L’intervista completa a Strahinja Pavlovic è online su Gazzetta.it - facebook.com facebook