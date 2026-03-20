Luka Modric potrebbe rimanere un’altra stagione al Milan, grazie a un’opzione di rinnovo già presente nel suo contratto. La decisione dipende da due fattori principali. Al momento, il club ha espresso interesse a trattenere il giocatore e sta valutando le possibilità di rinnovare il contratto. La situazione rimane in fase di discussione tra le parti.

Il Milan vuole trattenere almeno per un'altra stagione Luka Modric. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Allegri lo considererebbe fondamentale per gli equilibri in campo e nello spogliatoio. Il lavoro della società è partito già la scorsa estate visto che il suo contratto è un annuale più una opzione per il 2027 a 3,5 milioni di euro. Nessuna discussione a livello economico, ma dovrebbe essere solo il giocatore a decidere. In base a cosa? LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. Ecco il profilo per l'attacco>>> Secondo la rosea la scelta di Modric dovrebbe essere basata sul suo stato di forma e sulle sue motivazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric e il futuro al Milan: determinanti due fattori. La speranza del club

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