Modello 730 dal 14 maggio invio al Fisco per ottenere il rimborso Irpef | il calendario dei pagamenti

Dal 14 maggio 2026 sarà possibile inviare o modificare il modello 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate. La procedura consente di ricevere il rimborso Irpef, con il modello già disponibile e pronto per le eventuali variazioni fino alla data di scadenza. Il sistema permette ai contribuenti di completare l’operazione senza dover presentare documenti cartacei, semplificando le pratiche fiscali.

Il modello 730 precompilato è già disponibile e dal 14 maggio 2026 sarà possibile modificarlo - oppure confermarlo - per inviarlo all'Agenzia delle Entrate. A quel punto, per chi ne ha diritto, scatteranno i rimborsi Irpef. I più rapidi a inviare la dichiarazione dei redditi saranno anche i primi a ricevere il conguaglio dal Fisco: ecco il calendario.🔗 Leggi su Fanpage.it

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7/5/26. NOTES(SC). 730 dal 14 maggio si parte con l’invio. Il 730 precompilato 2026 è online. Sul sito dell’Agenzia delle entrate è infatti disponibile, in modalità consultazione, il modello 730 già predisposto con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti e x.com

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