Dal pomeriggio del 30 aprile sarà possibile consultare e scaricare il modello 730 precompilato nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. È questa la data di inizio ufficiale della stagione della dichiarazione dei redditi 2026, che permette ai contribuenti di accedere ai propri dati fiscali già predisposti. La disponibilità del modello rappresenta il primo passo per completare l’invio della dichiarazione, che dovrà essere effettuato entro le scadenze previste.

Scatta la stagione della dichiarazione dei redditi 2026. Dal pomeriggio del 30 aprile i contribuenti potranno trovare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato. Il documento è predisposto con i dati già in possesso del Fisco e quelli trasmessi da soggetti terzi, come datori di lavoro, farmacie, banche e assicurazioni. La prima fase sarà di sola consultazione: per accettare, correggere o inviare il modello bisognerà attendere il 14 maggio. La scadenza finale per la trasmissione resta fissata al 30 settembre 2026. Dal 30 aprile sarà quindi possibile accedere alla piattaforma per controllare la dichiarazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Modello 730 disponibile dal 30 aprile, attenzione alla data di invio: il calendario

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