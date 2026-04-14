Le spese sostenute per attività sportive possono essere detratte nel Modello 730, a condizione che siano state pagate da soggetti compresi nelle categorie previste dalla normativa. La detrazione riguarda una percentuale delle spese sostenute e può essere richiesta in sede di dichiarazione dei redditi. Il rimborso Irpef viene calcolato in base alle spese documentate e rispettando i limiti stabiliti dalla legge, senza considerare altri eventuali benefici fiscali.

L’attività fisica non è solo una questione di benessere personale, ma un pilastro della salute pubblica. Eppure, quando si parla di dichiarazione dei redditi 2026 (relativa all’anno d’imposta 2025), il Fisco italiano mantiene una linea molto selettiva. Nonostante i ripetuti dibattiti parlamentari sull’estensione dei bonus per contrastare la sedentarietà, la normativa attuale resta ancorata a perimetri definiti. Vediamo chi può davvero beneficiare della detrazione Irpef del 19% per le spese sportive, quali sono i requisiti tecnici per le strutture e come gestire la documentazione per evitare sanzioni in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spese sport detraibili nel Modello 730, quando spetta il rimborso Irpef

1.000 euro di spese scolastiche detraibili nel 730/2026: dalle mense alle gite, quali costi rientrano. Le spese devono essere tracciateNel modello 7302026, relativo ai redditi 2025, aumenta il limite delle spese scolastiche che le famiglie possono portare in detrazione.

Rimborsi Irpef: dalle parcelle degli specialisti a visite veterinarie e ristrutturazioni, ecco le spese detraibili solo se il pagamento è tracciabileScontrini alla mano e conti che non tornano: si è aperto il rito della raccolta documenti per il Caf, e con esso la conta dei danni.