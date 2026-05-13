Modà Kekko ammette il flop a Torino | Colpa mia ho peccato di presunzione

Il concerto dei Modà previsto per martedì 30 giugno all’Allianz Stadium è stato annullato e spostato all’Inalpi Arena, sempre nella stessa data. Il frontman della band ha dichiarato pubblicamente che il fallimento dell’evento è attribuibile a un suo errore, definendosi colpevole di presunzione. La decisione di cambiare location è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su motivi logistici o organizzativi.

Il concerto di martedì 30 giugno dei Modà non sarà più all'Allianz Stadium, ma è stato spostato, sempre nella stessa data, all'Inalpi Arena. A dare la notizia è stato il frontman della band, Kekko Silvestre che ci ha messo la faccia e ha spiegato tutto in un video.Kekko Silvestre ci mette la.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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