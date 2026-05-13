Mobilità trasporti pubblici gratuiti per i turisti che alloggiano a Mozzo
A breve, i turisti che alloggeranno nelle strutture ricettive di Mozzo, come hotel e bed and breakfast, potranno usufruire di trasporti pubblici gratuiti durante il loro soggiorno. La misura è stata approvata dall'amministrazione comunale e riguarda i clienti che presenteranno una prenotazione valida. L'obiettivo è facilitare gli spostamenti all’interno del comune senza costi aggiuntivi. La novità entrerà in vigore nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sui requisiti specifici.
Mozzo. A breve i turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive di Mozzo, che siano hotel o b&b, avranno a disposizione un pass che permette loro di utilizzare gratuitamente il trasporto pubblico nella città di Bergamo e in 29 Comuni della provincia, inclusa l’area dell’aeroporto di Orio al Serio. Permette quindi l’accesso a un sistema di trasporto integrato che comprende l’intera rete Atb, Teb e funicolari di Bergamo. La procedura è semplice: al momento del check-in, l’ospite riceve un codice che gli consente di acquistare gratuitamente un biglietto tramite il servizio Whatsapp dedicato Chat&Go. In pochi secondi, il titolo di viaggio diventa utilizzabile per i successivi 120 minuti.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Leggi anche: La novità: bus gratis per i turisti che alloggiano a Mozzo
Trasporti pubblici gratuiti per le forze dell'ordine: "L'approvazione del ddl in Giunta regionale è un segnale di attenzione"L'assessore Aricò si è fatto promotore di un incontro con i sindacati di categoria.
Argomenti più discussi: Mobilità, trasporti pubblici gratuiti per i turisti che alloggiano a Mozzo; Coppa Italia a Roma, trasporti pubblici potenziati e gratis: tutte le linee per l’Olimpico il 13 maggio; Finale di Coppa Italia all’Olimpico: trasporti gratuiti e piano green; La novità: bus gratis per i turisti che alloggiano a Mozzo.
Mobilità e trasporti, 18 e 19 aprile Nel fine settimana sono in programma eventi sportivi, cortei e manifestazioni religiose che comporteranno modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Ecco le principali informazioni per muoversi in città?? Sabat facebook
AUTOTRASPORTI ABBALLE DI CLAUDIO E SERGIO ABBALLE S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Itinerario per le migliori attrazioni di Londra per qualcuno con mobilità ridotta reddit
Mobilità, trasporti pubblici gratuiti per i turisti che alloggiano a MozzoL'accordo del Comune con Atb: bus e tram gratis su tutta la rete per i visitatori che soggiornano negli hotel e nei b&b del paese ... bergamonews.it