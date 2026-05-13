Mobilità trasporti pubblici gratuiti per i turisti che alloggiano a Mozzo

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A breve, i turisti che alloggeranno nelle strutture ricettive di Mozzo, come hotel e bed and breakfast, potranno usufruire di trasporti pubblici gratuiti durante il loro soggiorno. La misura è stata approvata dall'amministrazione comunale e riguarda i clienti che presenteranno una prenotazione valida. L'obiettivo è facilitare gli spostamenti all’interno del comune senza costi aggiuntivi. La novità entrerà in vigore nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sui requisiti specifici.

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Mozzo. A breve i turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive di Mozzo, che siano hotel o b&b, avranno a disposizione un pass che permette loro di utilizzare gratuitamente il trasporto pubblico nella città di Bergamo e in 29 Comuni della provincia, inclusa l’area dell’aeroporto di Orio al Serio. Permette quindi l’accesso a un sistema di trasporto integrato che comprende l’intera rete Atb, Teb e funicolari di Bergamo. La procedura è semplice: al momento del check-in, l’ospite riceve un codice che gli consente di acquistare gratuitamente un biglietto tramite il servizio Whatsapp dedicato Chat&Go. In pochi secondi, il titolo di viaggio diventa utilizzabile per i successivi 120 minuti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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