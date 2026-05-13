Mobilità trasporti pubblici gratuiti per i turisti che alloggiano a Mozzo

A breve, i turisti che alloggeranno nelle strutture ricettive di Mozzo, come hotel e bed and breakfast, potranno usufruire di trasporti pubblici gratuiti durante il loro soggiorno. La misura è stata approvata dall'amministrazione comunale e riguarda i clienti che presenteranno una prenotazione valida. L'obiettivo è facilitare gli spostamenti all’interno del comune senza costi aggiuntivi. La novità entrerà in vigore nei prossimi giorni, senza ulteriori dettagli sui requisiti specifici.

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