Trasporti pubblici gratuiti per le forze dell' ordine | L' approvazione del ddl in Giunta regionale è un segnale di attenzione

L’approvazione del disegno di legge sulla gratuità dei trasporti pubblici per le forze dell'ordine deriva dall'iniziativa dell’assessore Alessandro Aricò. La decisione mira a facilitare gli spostamenti delle forze dell’ordine senza costi aggiuntivi, migliorando la mobilità sul territorio. La Giunta regionale ha dato il via libera al provvedimento, che ora passerà alle fasi successive. La misura riguarda specificamente le forze dell’ordine che operano sul territorio regionale.

L'assessore Aricò si è fatto promotore di un incontro con i sindacati di categoria. Accardo (Sinafi): "Auspichiamo che l'iter legislativo prosegua spedito". Rini (Fdi): "Sostegno concreto e allo stesso tempo investimento sulla sicurezza dei nostri territori" “La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Alessandro Aricò, ha approvato il disegno di legge per il trasporto pubblico locale gratuito per le forze dell’ordine. Adesso sarà compito dell’Assemblea regionale siciliana approvare questa norma di grande rilievo”. Lo dice il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Antonio Rini, che parla di “sostegno concreto ma anche un investimento sulla sicurezza dei nostri territori”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

