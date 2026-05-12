La novità | bus gratis per i turisti che alloggiano a Mozzo

Il Comune ha stipulato un accordo con l'azienda di trasporti pubblico, che prevede l'offerta di bus gratuiti per i turisti che soggiornano a Mozzo. I servizi copriranno percorsi tra Bergamo, l'aeroporto e 29 Comuni della provincia, rendendo più agevole gli spostamenti dei visitatori nella zona. La misura interessa sia i viaggi di andata e ritorno che quelli all’interno del territorio comunale.

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