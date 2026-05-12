La novità | bus gratis per i turisti che alloggiano a Mozzo
Il Comune ha stipulato un accordo con l'azienda di trasporti pubblico, che prevede l'offerta di bus gratuiti per i turisti che soggiornano a Mozzo. I servizi copriranno percorsi tra Bergamo, l'aeroporto e 29 Comuni della provincia, rendendo più agevole gli spostamenti dei visitatori nella zona. La misura interessa sia i viaggi di andata e ritorno che quelli all’interno del territorio comunale.
LA NOVITÀ. Accordo del Comune con Atb: viaggi inclusi tra Bergamo, aeroporto e 29 Comuni della provincia. Il progetto, realizzato in collaborazione con Atb, punta a incentivare una mobilità più sostenibile e integrata, riducendo l’uso dell’auto privata e facilitando gli spostamenti dei visitatori. Il pass consente di viaggiare per 120 minuti sull’intera rete Atb, Teb e sulle funicolari di Bergamo. Al momento del check-in in hotel o b&b, gli ospiti ricevono un codice univoco da utilizzare tramite il servizio Whatsapp «Chat&Go» per ottenere gratuitamente il biglietto digitale. Ogni turista potrà ricevere fino a due codici per soggiorni di una notte e fino a quattro per permanenze più lunghe.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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