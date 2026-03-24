Un autobus si è fermato improvvisamente lungo via Langhirano a Parma a causa di un guasto meccanico. L'episodio ha causato rallentamenti e code nel tratto tra il quartiere Montanara e l'ingresso della tangenziale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La strada è rimasta parzialmente bloccata per alcuni minuti.

Stava transitando lungo via Langhirano a Parma quando all'improvviso si è verificato un guasto ed il conducente è stato costretto a fermarsi, lungo la carreggiata. Un autobus della linea Tep in panne, a partire dalle ore 19 di martedì 24 marzo, ha provocato diverse code e rallentamenti nel quartiere Montanara. I rallentamenti hanno interessato la zona da strada Langhirano a via Montanara. Sul posto anche i carabinieri, che hanno bloccato le auto deviandole in direzione tangenziale. Caos anche all'altezza delle rotonde della zona. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita! "Via Verdi a Parma: una zona abbandonata al degrado. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Caos in via Langhirano per un autobus in panne: rallentamenti e code dal Montanara alla tangenziale

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