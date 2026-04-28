L’opposizione a Carcare critica l’amministrazione Mirri per la gestione di manutenzione e viabilità, evidenziando problemi di degrado nel paese. Alessandro Ferraro ha espresso preoccupazioni riguardo alle promesse non mantenute e alla cattiva gestione dei servizi pubblici. La discussione si concentra sulle condizioni delle strade e sulla mancanza di interventi concreti per migliorare la situazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’amministrazione finora.

? Cosa sapere Alessandro Ferraro denuncia la gestione dell'amministrazione Mirri a Carcare su manutenzione e viabilità.. Il cedimento della passerella di via Abba dopo l'alluvione 2024 isola il quartiere.. Alessandro Ferraro, a capo del gruppo Insieme per Carcare, ha lanciato duri attacchi contro l’amministrazione Mirri evidenziando la carenza di manutenzione ordinaria e la gestione problematica della passerella di via Abba dopo i danni dell’alluvione 2024. Le strade di Carcare non sembrano riflettere le promesse elettorali di tre anni fa. Secondo quanto riferito dal capogruppo dell’opposizione, la giunta attuale si concentra sulla pubblicità di interventi come l’asfaltatura in via Abba, ma omette un dettaglio fondamentale: quei fondi sono destinati al progetto di allargamento del fiume.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcare, l’opposizione attacca: degrado e promesse mancate

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