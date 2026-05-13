Mobilità e rigenerazione urbana | il Mit a Bergamo per il monitoraggio dei progetti Pnrr

Tra lunedì 11 e martedì 12 maggio, una delegazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visitato Bergamo per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La visita si è concentrata su interventi di mobilità e rigenerazione urbana, con incontri nei cantieri e sopralluoghi presso alcuni dei cantieri attivi nella città. Sono stati analizzati aspetti tecnici e progressi rispetto alle tempistiche previste.

Bergamo. Tra lunedì 11 e martedì 12 maggio una delegazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidata dal coordinatore dell’Unità di Missione Pnrr del Mit Davide Ciferri, è stata a Bergamo per una serie di sopralluoghi e verifiche tecniche su alcuni interventi strategici finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La visita rientra nell’attività di monitoraggio che il Ministero sta svolgendo in diverse città italiane: analoghi sopralluoghi sono stati effettuati nelle scorse settimane anche in altre realtà urbane, tra cui Padova e Bari. A Bergamo la delegazione ministeriale ha effettuato visite tecniche...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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