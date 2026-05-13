Mobilità Cassetta Milano Serravalle – Milano Tangenziali | Smart Road nuovo paradigma infrastrutturale
Un nuovo progetto infrastrutturale prende forma nel settore della mobilità urbana, con l’obiettivo di sviluppare strade che siano più intelligenti e connesse. La proposta si concentra sull’implementazione di sistemi dinamici e integrati nelle reti stradali, puntando a migliorare la gestione del traffico e la sicurezza. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di innovazioni tecniche e tecnologiche destinate a rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo quotidianamente.
(Adnkronos) – “La mobilità del futuro non sarà definita soltanto dal digitale o dall’intelligenza artificiale, ma dalla capacità di trasformare le infrastrutture in sistemi intelligenti, dinamici e connessi. La Smart Road rappresenta questo cambio di paradigma: un’infrastruttura capace di dialogare in tempo reale con i veicoli e con gli utenti, raccogliendo dati attraverso sensori, videocamere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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