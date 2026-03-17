Sicurezza stradale si chiude a Milano la prima tappa del progetto Giovani On the Road 2026

Si è conclusa ieri a Milano la prima tappa del progetto “Giovani On the Road 2026”, promosso dall’Associazione Ragazzi On the Road con il supporto dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno. L’evento si è svolto presso la Prefettura e ha coinvolto giovani e autorità in un’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale. La fase milanese segna l’inizio di un percorso che interesserà diverse città italiane.

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri, presso la Prefettura di Milano, la prima tappa di “Giovani On the Road 2026”, il progetto socio-educativo promosso dall’Associazione Ragazzi On the Road con il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno. L’iniziativa dà attuazione al protocollo interministeriale tra MIT e Viminale per rafforzare, su scala nazionale, l’educazione dei più giovani alla sicurezza stradale, alla legalità e al rispetto delle regole, attraverso esperienze concrete accanto a chi ogni giorno opera sulle strade e nelle emergenze. All’incontro conclusivo erano presenti, per la.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati “Sii Saggio, Guida Sicuro”: tappa ad Avellino per educare i giovani alla sicurezza stradaleL’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori, punta a diffondere la cultura della sicurezza stradale e della prevenzione. Leggi anche: **Pd: a Milano con Schlein prima tappa 'giornate di ascolto', si chiude a Roma il 7 marzo** Una raccolta di contenuti su Sicurezza stradale Temi più discussi: Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la strada che chiude dal 16 al 27 marzo (ma nei weekend si transita); Si chiude il progetto 'I tuoi Sogni viaggiano con te! Guida in Sicurezza'; Chiude un tratto di via Ardeatina per 5 giorni: scatta il piano viabilità, ecco dove e quando; Con Guido Fai Strada: la campagna per oltre 2mila studenti pontini. Sicurezza stradale, si chiude a Milano la prima tappa del progetto Giovani On the Road 2026Si è conclusa ieri, presso la Prefettura di Milano, la prima tappa di Giovani On the Road 2026 ... msn.com Sicurezza stradale, di notte il maggior numero di incidenti a velocità elevateIl 30% degli incidenti che si verifica nelle ore notturne avviene a velocità pari o superiori a 40 km/h, una quota nettamente più elevata rispetto alle ore diurne, e nel nord Italia c'è una percentual ... ansa.it (In)sicurezza stradale “È un problema strutturale”. Azioni e proposte attuare in città nell’immediato - facebook.com facebook Dalla lotta alle baby gang alla sicurezza stradale. I sei anni da comandante della Municipale di Aldo Poponcini x.com