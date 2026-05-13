Negli ultimi vent'anni, il centro antimobbing di Pordenone ha gestito oltre mille casi di molestie sul lavoro. Questo dato riflette il volume di segnalazioni ricevute e trattate nel tempo, entrando a far parte di un quadro più ampio sulla diffusione di situazioni di disagio e vessazioni nei contesti lavorativi. La cifra rappresenta l'attività svolta dagli operatori del centro per affrontare e supportare chi si trova coinvolto in tali episodi.

Più di mille casi presi in carico negli ultimi vent'anni. Un numero che certifica gli sforzi e l'impegno di tutti gli operatori del centro antimobbing di Pordenone. L'associazione dal 2006 si occupa di promuovere una cultura del lavoro fondata sulla sicurezza, sulla legalità e il rispetto di ogni.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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MOBBING SUL LAVORO: QUELLO CHE NESSUNO TI DICE Ti ignorano Ti umiliano Ti fanno sentire...

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Temi più discussi: Richiami disciplinari e tensioni sul lavoro non bastano per il mobbing; Mobbing sul lavoro, oltre mille casi segnalati negli ultimi 20 anni; Pordenone, 20 anni del punto antimobbing: oltre 1.100 casi e aumento delle vessazioni sul lavoro; Cassazione: quando il demansionamento diventa mobbing.

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