Mobbing sul lavoro | crescono le denunce delle donne oltre i 50 anni

Le denunce di mobbing sul lavoro sono aumentate a causa delle difficoltà affrontate dalle donne over 50. Nell’ultimo anno, il Punto di ascolto ha ricevuto 110 segnalazioni, un dato stabile rispetto al passato ma che rivela nuove problematiche. Le lavoratrici di questa fascia di età spesso incontrano atteggiamenti discriminatori e pressioni crescenti. Questa situazione preoccupa i rappresentanti dei lavoratori, che chiedono interventi concreti per migliorare le condizioni. La questione continua a suscitare attenzione tra le istituzioni e i sindacati.

I dati presentati dal punto di ascolto di Pordenone che dal 2006 offre supporto ai lavoratori che si trovano in condizioni di disagio Sono centodieci le segnalazioni giunte al Punto di ascolto nell'ultimo anno. Un numero che resta costante nel tempo, ma che mostra delle significative mutazioni che preoccupano sindacati e autorità. Il mobbing a Pordenone colpisce in particolare le donne nella fascia di tà matura, con un aumento del 13 per cento dei casi rispetto allo scorso anno. Un fenomeno che è emerso dall'ultima analisi compiuta dal centro che, grazie ai fondi della Regione e al supporto della Cisl, dal 2006 offre pieno supporto ai lavoratori del territorio che si trovano in condizioni di disagio a livello professionale.