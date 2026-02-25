Ordine non ci sta | Negli ultimi 5 anni il Milan ha ricevuto oltre 20 espulsioni l’Inter solo 5

Franco Ordine ha riportato un dato che mette in luce delle chiare differenze di trattamento arbitrale negli ultimi anni tra Milan e Inter. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal giornalista nel suo intervento a 'TeleVomero'. Su Rocchi: "Quando una squadra non funziona si cambia l'allenatore e quindi in questo momento le società non devono abbaiare alla luna ma dovrebbero ragionare per trovare una soluzione a questa serie di errori. Non c'è una linea guida coerente dall'inizio alla fine, dai falli di mano ai rigorini si modificano le cose durante il campionato. Bisogna cambiare Rocchi, punto e basta. Siccome la gestione non ha funzionato, i risultati sono insoddisfacenti e quindi si cambia l'allenatore. Rocchi svolge un servizio e se tu azienda calcio ti rendi conto che non funziona si cambia servizio". Sulle espulsioni di Napoli, Lazio, Milan e Inter: "I grandi errori in questo campionato contro il Napoli sono quelli contro l'Atalanta e la Juve, a favore invece vedo solo il rigore contro il Genoa e c'è un macro-rigore.

