Ordine non ci sta | Negli ultimi 5 anni il Milan ha ricevuto oltre 20 espulsioni l’Inter solo 5

Franco Ordine ha riportato un dato che mette in luce delle chiare differenze di trattamento arbitrale negli ultimi anni tra Milan e Inter. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal giornalista nel suo intervento a 'TeleVomero'. Su Rocchi: "Quando una squadra non funziona si cambia l’allenatore e quindi in questo momento le società non devono abbaiare alla luna ma dovrebbero ragionare per trovare una soluzione a questa serie di errori. Non c’è una linea guida coerente dall’inizio alla fine, dai falli di mano ai rigorini si modificano le cose durante il campionato. Bisogna cambiare Rocchi, punto e basta. Siccome la gestione non ha funzionato, i risultati sono insoddisfacenti e quindi si cambia l’allenatore. Rocchi svolge un servizio e se tu azienda calcio ti rendi conto che non funziona si cambia servizio”. LEGGI ANCHE: Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR>>> Sulle espulsioni di Napoli, Lazio, Milan e Inter: "I grandi errori in questo campionato contro il Napoli sono quelli contro l’Atalanta e la Juve, a favore invece vedo solo il rigore contro il Genoa e c’è un macro-rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche:

Biasin non ci sta: “Imbarazzo se l’Inter perde il campionato? Negli ultimi 5 anni…”

Team Young Skate Carpi, il progetto ha coinvolto oltre 4mila giovani negli ultimi due anni

Temi più discussi: L’Ordine degli Avvocati di Torino presenta il BrevIArio normativo sull’uso dell’intelligenza artificiale; AC Milan-Parma, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Monaco e la wrecking-ball politics: l’ordine globale entra nella fase della demolizione; Gaza: distruggere le fondamenta morali dell’ordine basato sulle regole.

Ordine, designatore da cambiare: vediamo chi ci staNe sono successe troppe con questo strano modo di arbitrare la Serie A: adesso la discussione politica diventa interessante, a partire dal designatore. msn.com

Ordine: Chiedo per quale motivo ci sono stati solo tre episodi di arbitri di campo che hanno confermato la decisione di campo nonostante la chiamata del VarFranco Ordine, giornalista, è stato intervistato da MilanVibes. C’è qualcosa che non sta funzionando tra var e arbitraggi? Per questo argomento faccio una ... milannews.it

Ordine: "Negli ultimi 5 anni vedo Lazio e Milan che hanno oltre 20 espulsioni, mentre c’è l’Inter che ne ha avute 5" x.com

Continuano i controlli delle forze dell’ordine negli esercizi pubblici. Scatta la chiusura per un locale dell’Aquilano: aveva la certificazione antincendio scaduta - facebook.com facebook