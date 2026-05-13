Negli ultimi vent’anni a Pordenone sono stati registrati più di mille casi di mobbing sul posto di lavoro. Le denunce riguardano principalmente lavoratori di età superiore ai 51 anni, mentre le molestie sembrano essere influenzate anche dalla gestione dei carichi familiari. La questione si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle condizioni di benessere dei dipendenti e alle situazioni di disagio sul lavoro.

? Punti chiave Perché le vessazioni aumentano tra i lavoratori sopra i 51 anni?. Come influisce la gestione dei carichi familiari sulle molestie subite?. Quali nuove risorse finanzierà la Regione per contrastare il fenomeno?. Chi sono i soggetti più colpiti dalle pressioni in ufficio?.? In Breve 775 donne e 343 uomini assistiti dal punto di ascolto Cisl a Pordenone.. Aumento del 42% richieste uomini e 13% donne nel 2024.. Alessia Rosolen prevede 280mila euro per i presidi regionali nel 2026.. Cresce il disagio per over 51 e problemi di conciliazione vita-lavoro.. Oltre mille episodi di mobbing registrati dal centro specializzato di Pordenone negli ultimi vent’anni: i dati emersi durante il convegno tenutosi il 12 maggio a Palazzo Montereale Mantica delineano un quadro complesso di vessazioni sul luogo di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mobbing al lavoro: oltre 1000 casi registrati in vent’anni a Pordenone

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